Parole e musica | al via la nuova rassegna di visite guidate e concerti a Casa Moretti di Cesenatico

La Casa museo "Marino Moretti" e l'Associazione APS "Il Trabaccolo" danno il via alla prima edizione di "Parole e musica", una rassegna che unisce cultura e musica per immergersi nella storia e nelle poesie di Marino Moretti, all'interno di uno dei luoghi più affascinanti di Cesenatico

