Papilloma virus nelle Marche, il vaccino si potrà fare anche in farmacia

Ancona, 8 ottobre 2024 — Il Papilloma virus, un problema che non va assolutamente trascurato. Nelle Marche si fa attenzione alla salute sempre di più, tanto che la vaccinazione contro l'infezione prosegue e verrà intensificata. Così ha riportato in una nota la Regione, specificando che la Giunta ha approvato una delibera che estende la somministrazione del vaccino anti-Papilloma (Hpv) anche alle farmacie, approvando lo schema di accordo sperimentale tra Regione Marche, Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche.

