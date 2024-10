Mike Flanagan: il suo Hush uscirà nelle sale americane, ecco quando (Di martedì 8 ottobre 2024) Hush, l'horror di Mike Flanagan che ha debuttato su Netflix otto anni fa, sta finalmente uscendo nelle sale americane. La scorsa estate, Mike Flanagan ha riavuto i diritti completi del suo gioiello horror del 2016, Hush. Il regista ha approfittato di questa opportunità per organizzare un'uscita in 4k. Tuttavia, ci sono notizie migliori in arrivo È emerso che Hush, che ha debuttato su Netflix otto anni fa, sta finalmente ricevendo un'uscita nelle sale americane. Il debutto nelle sale è previsto per il 16 ottobre. Hush, co-scritto dalla moglie e collaboratrice di lunga data di Flanagan, Katie Siegel, è un film pieno di tensione che capovolgendo i cliché del gatto e del topo. La Siegel interpreta la protagonista, una scrittrice Movieplayer.it - Mike Flanagan: il suo Hush uscirà nelle sale americane, ecco quando Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 8 ottobre 2024), l'horror diche ha debuttato su Netflix otto anni fa, sta finalmente uscendo. La scorsa estate,ha riavuto i diritti completi del suo gioiello horror del 2016,. Il regista ha approfittato di questa opportunità per organizzare un'uscita in 4k. Tuttavia, ci sono notizie migliori in arrivo È emerso che, che ha debuttato su Netflix otto anni fa, sta finalmente ricevendo un'uscita. Il debuttoè previsto per il 16 ottobre., co-scritto dalla moglie e collaboratrice di lunga data di, Katie Siegel, è un film pieno di tensione che capovolgendo i cliché del gatto e del topo. La Siegel interpreta la protagonista, una scrittrice

