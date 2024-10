Michele Misseri: “Ho toccato Sarah prima di ucciderla, temevo lo dicesse a Sabrina” (Di martedì 8 ottobre 2024) Michele Misseri torna a parlare dell’omicidio della nipote Sarah Scazzi. Per il delitto avvenuto il 26 agosto 2010 ad Avetrana, Michele Misseri: “Ho toccato Sarah prima di ucciderla, temevo lo dicesse a Sabrina” su Perizona.it Perizona.it - Michele Misseri: “Ho toccato Sarah prima di ucciderla, temevo lo dicesse a Sabrina” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di martedì 8 ottobre 2024)torna a parlare dell’omicidio della nipoteScazzi. Per il delitto avvenuto il 26 agosto 2010 ad Avetrana,: “Hodilo” su Perizona.it

Michele Misseri : “Non avevo mai visto Sarah Scazzi come quel giorno - ho avuto un impulso sessuale. L’ho toccata - mi vergognavo di me stesso. La serie Disney? Tutto un magna magna” - Michele Misseri aveva confessato il crimine agli inquirenti poco dopo la scomparsa di Sarah, guidandoli persino sul luogo in cui aveva seppellito il corpo della ragazza. Anche Valentina Misseri, sorella di Sabrina, ha espresso la sua indignazione per la serie, annunciando di aver disdetto il suo ... (Ilfattoquotidiano.it)

“L’ho toccata - poi…”. Sarah Scazzi - la ricostruzione choc dello zio Michele Misseri - . Confermato il 5 novembre anche davanti agli inquirenti”, ricorda l’avvocato Franco Coppi, che ritiene il suo movente molto più solido rispetto a quello della moglie Cosima (sorella della madre di Sarah) e della figlia Sabrina. “L’ha uccisa lui”. Non è facile stare in carcere da innocenti. ... (Caffeinamagazine.it)

Michele Misseri : «Toccai Sarah - non l'avevo mai vista vestita così. Serie tv su Disney? È un magna magna per i soldi» - Sono passati oltre 14 anni dal 26 agosto 2010 in cui fu uccisa Sarah Scazzi, la quindicenne di Avetrana per il cui omicidio sono tuttora in carcere la zia Cosima Serrano e la cugina Sabrina Misseri.... (Leggo.it)