Maltempo sul nord ovest dell'Italia. Allerta rossa in Liguria e Lombardia (Di martedì 8 ottobre 2024) Piove da ieri sera in diverse zone del nord ovest dell'Italia. A Genova il rio Fegino è straripato nella notte provocando diversi allagamenti a Sestri Levante. Le precipitazioni ha fatto salire ai livelli di guardia anche molti altri corsi d'acqua, come i rivi Ruscarolo, Cantarena, Molinassi, Chiaravagna e il torrente Cerusa. Tutte le scuole sono state chiuse. Anche in valle Stura, nell'entroterra ligure sopra Genova (dove sono attesi 270 millimetri di pioggia a Campo Ligure, 240 a Prai, 218 a Rossiglione), e nel savonese e nelle zone attorno a La Spezia torrenti e rii sono a rischio esondazione. La Protezione civile ha diramato l'Allerta rossa per rischio idrogeologico in queste zone. La situazione a Rossiglione alle 9 Non l'unica. Allerta rossa per rischio idrogeologico anche in Lombardia. Ilfoglio.it - Maltempo sul nord ovest dell'Italia. Allerta rossa in Liguria e Lombardia Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Piove da ieri sera in diverse zone del. A Genova il rio Fegino è straripato nella notte provocando diversi allagamenti a Sestri Levante. Le precipitazioni ha fatto salire ai livelli di guardia anche molti altri corsi d'acqua, come i rivi Ruscarolo, Cantarena, Molinassi, Chiaravagna e il torrente Cerusa. Tutte le scuole sono state chiuse. Anche in valle Stura, nell'entroterra ligure sopra Genova (dove sono attesi 270 millimetri di pioggia a Campo Ligure, 240 a Prai, 218 a Rossiglione), e nel savonese e nelle zone attorno a La Spezia torrenti e rii sono a rischio esondazione. La Protezione civile ha diramato l'per rischio idrogeologico in queste zone. La situazione a Rossiglione alle 9 Non l'unica.per rischio idrogeologico anche in

Nasce "Ritagli" il polo civico di Roma nord-ovest - Domenica 6 ottobre è stato presentato “Ritagli” il nuovo polo civico del quadrante nord-ovest di Roma. Nato nel Borghetto San Carlo sarà attivo a Bastogi e Montespaccato, mantenendo un collegamento con il lavoro della Cooperativa Agricola Coraggio a Giustiniana. Obiettivo del centro sarà quello... (Romatoday.it)

Tangenziale nord-ovest - via ai lavori per un milione di euro - A partire da martedì 8 ottobre 2024, Anas, società del Gruppo FS Italiane, avvierà le attività per la manutenzione dell’opera d’arte “Vallazza”, situato lungo la SS9 Var “Tangenziale nord Ovest di Parma”, per un costo complessivo di 1 milione di euro circa. Per consentire l’esecuzione delle... (Parmatoday.it)

Nella notte auto finisce contro un contatore del gas. Mattinata di passione per la viabilità di Roma nord-ovest - Questo quanto avvenuto nella notte su via di Casalotti, all'altezza di via Maretto. . E nella mattinata odierna, venerdì 4 ottobre, non sono mancati i disagi, per chi si trovava in viaggio nel quadrante nord-ovest della. . Un'auto è finita fuori strada, distruggendo un muretto e il contatore del ... (Romatoday.it)