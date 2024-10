LIVE Cobolli-Djokovic 0-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: subito break del serbo nel 1° set (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Seconda riga consecutiva con il dritto. Qui Djokovic per la verità aveva quasi messo lunga una comodissima chiusura dopo la prima. 15-0 Altra riga, con il dritto lungoriga. Pauroso, fin qui. 0-2 Altra risposta negli ultimi centimetri di campo, il dritto in rete di Cobolli. subito break. 15-40 Incredibile! Impreciso con il rovescio in recupero il serbo. Annullata la prima chance di break! 0-40 Risposta nei piedi e dritto comodo a chiudere Djokovic. 0-30 Doppio fallo (1°). 0-15 Mamma mia, subito due righe, in risposta e con il recupero di dritto. Poi l’errore forzato del romano in allungo. 0-1 In rete il dritto lungolinea in corsa di Cobolli, che stavolta non era stato definitivo con il lungoriga di rovescio. A-40 Slice e rovescio in contropiede. Oasport.it - LIVE Cobolli-Djokovic 0-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: subito break del serbo nel 1° set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Servizio e dritto. 30-0 Seconda riga consecutiva con il dritto. Quiper la verità aveva quasi messo lunga una comodissima chiusura dopo la prima. 15-0 Altra riga, con il dritto lungoriga. Pauroso, fin qui. 0-2 Altra risposta negli ultimi centimetri di campo, il dritto in rete di. 15-40 Incredibile! Impreciso con il rovescio in recupero il. Annullata la prima chance di! 0-40 Risposta nei piedi e dritto comodo a chiudere. 0-30 Doppio fallo (1°). 0-15 Mamma mia,due righe, in risposta e con il recupero di dritto. Poi l’errore forzato del romano in allungo. 0-1 In rete il dritto lungolinea in corsa di, che stavolta non era stato definitivo con il lungoriga di rovescio. A-40 Slice e rovescio in contropiede.

