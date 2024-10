Libano, troupe del TG3 aggredita, morto l’autista (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo ha riferito Lucia Goracci, inviata sul campo insieme all'operatore Marco Nicois (entrambi sono rimasti incolumi): mentre i componenti della troupe era al lavoro, un gruppo di uomini ha preso a spintonarli, poi li ha seguiti Vanityfair.it - Libano, troupe del TG3 aggredita, morto l’autista Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo ha riferito Lucia Goracci, inviata sul campo insieme all'operatore Marco Nicois (entrambi sono rimasti incolumi): mentre i componenti dellaera al lavoro, un gruppo di uomini ha preso a spintonarli, poi li ha seguiti

Una troupe del Tg3 è stata aggredita in Libano "dall'Idf" secondo alcune ricostruzioni. L'autista locale che trasportava Lucia Goracci e il videomaker è morto d'infarto dopo aver accusato un malore. È stata la stessa giornalista a spiegare come siano andate le cose dopo il servizio del Tg: mentre i componenti della troupe era al lavoro, un gruppo di uomini ha preso a spintonarli, poi li ha seguiti. Goracci: "Inseguiti da un uomo con una grossa pietra". I soccorsi sono stati immediati, ma in ospedale ci hanno detto che era morto (infarto). Nonostante questo, l'inviata ha comunque documentato la situazione nel Paese e lo continuerà a fare anche nei prossimi giorni.

