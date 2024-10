“L’ho toccata, poi…”. Sarah Scazzi, la ricostruzione choc dello zio Michele Misseri (Di martedì 8 ottobre 2024) L’omicidio di Sara Scazzi è pagina triste e dolorosa della cronaca nera italiana. Secondo il verdetto della Corte Suprema di Cassazione del 21 febbraio del 2017, a uccidere Sarah Scazzi il 26 agosto del 2010 furono la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano, ma il padre e il marito delle due ha continuato a essersi professato l’unico assassino. Michele Misseri è stato condannato a 8 anni di reclusione per occultamento di cadavere e inquinamento delle prove relative al delitto. Michele Misseri è stato scarcerato lo scorso febbraio per fine pena dopo aver scontato otto anni per il reato di occultamento del cadavere della nipote Sarah Scazzi uccisa nell’agosto 2010. Nel periodo di detenzione, Michele Misseri non ha mai chiesto alcun permesso e ha svolto in carcere piccoli lavori di falegnameria e giardinaggio. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’omicidio di Saraè pagina triste e dolorosa della cronaca nera italiana. Secondo il verdetto della Corte Suprema di Cassazione del 21 febbraio del 2017, a uccidereil 26 agosto del 2010 furono la cugina Sabrinae la zia Cosima Serrano, ma il padre e il marito delle due ha continuato a essersi professato l’unico assassino.è stato condannato a 8 anni di reclusione per occultamento di cadavere e inquinamento delle prove relative al delitto.è stato scarcerato lo scorso febbraio per fine pena dopo aver scontato otto anni per il reato di occultamento del cadavere della nipoteuccisa nell’agosto 2010. Nel periodo di detenzione,non ha mai chiesto alcun permesso e ha svolto in carcere piccoli lavori di falegnameria e giardinaggio.

