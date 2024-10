Sport.quotidiano.net - Le ultime da Casteldebole: giovedì è fissata la ripresa degli allenamenti senza i nazionali. Pobega non conosce sosta, a Genova ci sarà . Intanto Ferguson vede il rientro: ma senza rischi

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il Bologna si ritroverà solo: Lewisinvece continua la sua marcia di avvicinamento verso ilin gruppo. Anche ieri, lavoro differenziato per lo scozzese, con seduta di allenamento su potenza muscolare, con elastici e lavoro di traino. Ma salvo sorprese, il capitano non tornerà in gruppo durante la. Di più: il suo ritorno agliin gruppo dovrebbe andare in scena a fine mese, in vista di Cagliari, Lecce o Monaco. La rieducazione prosegue spedita, ma anon si vogliono correre, data anche l’importanza del calciatore, che tra l’altro è in fase di discussione di rinnovo (fino al 2028 con opzione fino al 2029) e adeguamento dagli attuali 500mila euro a circa 1 milione più bonus. E’ invece a un passo dalTommaso