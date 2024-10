Metropolitanmagazine.it - Le Fashion Week 2025 hanno lanciato messaggi di sex positivity e empowerement femminile (e tanta lingerie)

(Di martedì 8 ottobre 2024) Le passerelle delle, da New York a Parigi,svelato una nuova tendenza per la primavera: un ritorno alla sensualità con abiti ispirati alla. I maggiori retailer del mondo, tra cui Linda Fargo di Bergdorf Goodman e Alix Morabitto di Galeries Lafayette,indicato questi look audaci come rappresentativi dello spirito radicale che sta trasformando la moda, allontanandosi dal minimalismo della “quiet luxury”. E lanciandodie sex. Le tendenze moda delleprimaveramandanodi sexSebbene abiti rivelatori abbiano fatto parte del panorama della moda da decenni, questa stagione si distingue per uno di empowermente positività sessuale.