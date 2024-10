Dilei.it - La volta buona, Alda D’Eusanio contro il GF. Balivo: “Io andrei nella Casa ma ho un problema”

(Di martedì 8 ottobre 2024)non smetterà mai di dirlo: il Grande Fratello è stato l’unico, grande, errore della sua lunga e fortunata carriera. La giornalista, conduttrice e opinionista lo ha ribadito a Ladi Caterina, dove ha ricordato il momento esatto in cui è stata “cacciata e non squalificata” (come precisato dalla diretta interessata) per aver riportato dei pettegolezzi piuttosto spiacevoli su Laura Pausini e il marito Paolo Carta. Lail Grande Fratelloha definito quanto accaduto al Grande Fratello nel 2021 “una grande mortificazione”. “Purtroppo sono andatadel Grande Fratello, sono riusciti a convincermi, e ci sono andata con una certa curiosità. Poi, siccome mi dimenticavo che c’erano delle telecamere accese, ho detto una cosa su una cantante che non ripetiamo, una chiacchiera che gira nei nostri ambienti.