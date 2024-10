La sonda europea Hera in viaggio verso l’asteroide Dimorphos (Di martedì 8 ottobre 2024) Verificherà la deviazione causata dall’impatto della sonda DART della NASA, immortalato dal satellite italiano LiciaCube, che due anni fa ha colpito l’asteroide Dimorphos alterandone l’orbita La sonda Hera dell’Agenzia Spaziale europea (ESA), il cui obiettivo è raggiungere l’asteroide Dimorphos entro dicembre 2026, è decollata con successo dalla rampa SLC-40 di Cape Canaveral, utilizzando un vettore Sbircialanotizia.it - La sonda europea Hera in viaggio verso l’asteroide Dimorphos Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Verificherà la deviazione causata dall’impatto dellaDART della NASA, immortalato dal satellite italiano LiciaCube, che due anni fa ha colpitoalterandone l’orbita Ladell’Agenzia Spaziale(ESA), il cui obiettivo è raggiungereentro dicembre 2026, è decollata con successo dalla rampa SLC-40 di Cape Canaveral, utilizzando un vettore

