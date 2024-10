La mantide di Parabiago: “Non volevo uccidere Fabio Ravasio, non sapevo niente del piano” (Di martedì 8 ottobre 2024) "Non volevo uccidere Fabio e non sapevo niente del piano per ucciderlo": a dirlo è stata Adilma Pereira Carneiro, la mantide di Parabiago, accusata di aver pianificato l'omicidio del compagno Fabio Ravasio per ottenerne il patrimonio. Fanpage.it - La mantide di Parabiago: “Non volevo uccidere Fabio Ravasio, non sapevo niente del piano” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "None nondel piano per ucciderlo": a dirlo è stata Adilma Pereira Carneiro, ladi, accusata di aver pianificato l'omicidio del compagnoper ottenerne il patrimonio.

Parabiago - la mantide Adilma Pereiro ora parla : “La morte di Fabio Ravasio? Colpa di un uomo ossessionato da me” - Il prestito incriminato Una delle abitazioni sarebbe stata acquistata con un prestito di 500. Trifone risponde che non li aveva usati, ma che a guidare era stato Igor, specificando di essere salito molte volte su quella vettura in passato. I “pali”, Fabio Lavezzo e Mirko Piazza, avrebbero avuto ... (Ilgiorno.it)

Il complice della Mantide di Parabiago confessa : “Adilma voleva morta pure la mamma di Fabio Ravasio” - Se non fosse morta, sarebbe stato necessario sopprimerla per poi manipolare anche il padre di Fabio". A raccontare il piano della donna sarebbe stato Marcello Trifone, anche lui in passato sposato con la donna: "Adilma sperava che la donna non sopravvivesse al lutto del figlio, che morisse di cuore. (Fanpage.it)

Delitto di Parabiago - il marito scarica la mantide e chiede la separazione : “Adilma voleva morta pure la mamma di Fabio” - . Trifone era da parte, sul lato del passeggero, per dare le indicazioni. Trifone, cinquantunenne, ha dichiarato che chiederà la separazione e ha voluto chiedere scusa alla famiglia Ravasio, tramite il suo avvocato Andrea Toscani, al termine di un lungo interrogatorio durato quattro ore davanti ... (Ilgiorno.it)