Killer Elite: trama, cast e curiosità sul film con Jason Statham

Ormai volto noto del cinema d'azione statunitense, l'attore Jason Statham ha negli anni preso parte a film come Parker, Blitz, Safe e Death Race. Nel 2011 è invece stato protagonista di Killer Elite (qui la recensione), anch'esso thriller d'azione come i titoli poc'anzi citati e diretto da Gary McKendry, qui al suo esordio nel lungometraggio. Al centro di questo si ritrovano molte delle caratteristiche classiche del genere, con Statham chiamato a salvare il suo mentore da un pericoloso nemico comune. Tra sparatorie, inseguimenti e tanta adrenalina, il film si configura anche come un'avvincente spy story, andando a raccontare sul grande schermo eventi realmente accaduti.

