I registi D'Anolfi e Parenti presentano "Bestiari, Erbari, Lapidari" al Cinema Del Borgo

(Di martedì 8 ottobre 2024) Bergamo. Lunedì 14 ottobre alle 20 iMassimoe Martinaincontreranno il pubblico delTeatro del(ViaPalazzo, 51) Galleria Piazza Sant’Anna per presentare, documentario proiettato in anteprima Fuori Concorso alla Mostra d’Artetografica della Biennale di Venezia e in uscita neiil 5 ottobre distribuito da Luce Cinecittà. L’uscita in sala è accompagnata da un tour neialla presenza della coppia di documentaristi che toccherà diverse città italiane, oltre Bergamo anche Milano, Roma Firenze, Pisa, Reggio Emilia, Parma, Modena, Spoleto, Perugia, Brescia, Bologna, Torino, Padova, Venezia, Aosta (dove il film aprirà sabato 26 ottobre FrontDoc, Festival Internazionale deldi Frontiera).