"I giovani stanno rivoluzionando il mondo del lavoro grazie ai loro no". Parlano i proprietari del bar icona di Milano (Di martedì 8 ottobre 2024) C'è un locale a Milano che oltre dieci anni fa ha segnato una svolta nel concetto di bar all'italiana puntando su qualità, comunicazione e design. Oggi Pavè continua a procedere spedito, distinguendosi per un'attenzione alle persone che gli consente di attrarre nuove leve, nonostante la crisi del lavoro. A Milano, Pavè è diventato in pochi anni un'istituzione. Fondato nel 2012 da tre giovani soci - Diego Bamberghi, Giovanni Giberti, Luca Scanni - con l’idea di coniugare alta qualità e informalità, questa caffetteria-pasticceria - Tre Chicchi e Tre Tazzine nella Guida Bar 2025 Gambero Rosso - ha rivoluzionato l’approccio alla colazione e al caffè in città. «L’idea era quella di offrire prodotti di altissima qualità, ma in un contesto informale, dove poter raccontare ai clienti la passione e la cura che mettiamo in ogni dettaglio,» ci racconta Luca Scanni, uno dei fondatori. Gamberorosso.it - "I giovani stanno rivoluzionando il mondo del lavoro grazie ai loro no". Parlano i proprietari del bar icona di Milano Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di martedì 8 ottobre 2024) C'è un locale ache oltre dieci anni fa ha segnato una svolta nel concetto di bar all'italiana puntando su qualità, comunicazione e design. Oggi Pavè continua a procedere spedito, distinguendosi per un'attenzione alle persone che gli consente di attrarre nuove leve, nonostante la crisi del. A, Pavè è diventato in pochi anni un'istituzione. Fondato nel 2012 da tresoci - Diego Bamberghi, Giovanni Giberti, Luca Scanni - con l’idea di coniugare alta qualità e informalità, questa caffetteria-pasticceria - Tre Chicchi e Tre Tazzine nella Guida Bar 2025 Gambero Rosso - ha rivoluzionato l’approccio alla colazione e al caffè in città. «L’idea era quella di offrire prodotti di altissima qualità, ma in un contesto informale, dove poter raccontare ai clienti la passione e la cura che mettiamo in ogni dettaglio,» ci racconta Luca Scanni, uno dei fondatori.

Milano Pitch : i giovani incontrano i leader dell'editoria e dell'audiovisivo - Dal 2019, Milano Pitch si è affermato come evento fondamentale nello sviluppo e nel potenziamento del sistema dell'editoria e dell'audiovisivo nel territorio lombardo e milanese, oltre che un'occasione unica per gli aspiranti autori di entrare in contatto con un settore sempre in cerca di nuove …. ... (Movieplayer.it)

Milano : Pil +8 - 7% dopo il Covid - ma giovani e multinazionali fuggono per il carovita - Il quadro emerge dallo studio realizzato da Assolombarda e Milano&Partners in occasione della quarta edizione di "Your Next Milano". 6%. L’economia meneghina, dunque, è performante e ha reagito al post pandemia. Fragilità nell’ambito mobilità e traffico dove Milano si piazza in 446esima ... (Panorama.it)

Violenza sessuale sul treno da Saronno a Milano - arrestati 2 giovani tunisini - Due giovani tunisini arrestati alla stazione Milano Cadorna, dopo la violenza sul treno da [. La Polizia ferroviaria ha arrestato due ragazzi di origini tunisine, che venerdì scorso hanno preso di mira due amiche, una delle quali è stata palpeggiata con violenza. Violenza sessuale sul treno da ... (Ilnotiziario.net)