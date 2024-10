Universalmovies.it - Heretic: il nuovo inquietante trailer dell’horror con Hugh Grant

Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) A24 ha condiviso in rete il terzodi, l’horror con protagonista un inedito. Il celebre attore britannico nel film della coppia registica formata da Scott Beck e Bryan Woods interpreta il signor Reed, un uomo solo all’apparenza gioviale, che attira nella sua terrificante trappola due ragazze mormone in cerca di nuovi seguaci. L’uscita del film negli USA è stata di recente anticipata dal 15 novembre all’8 novembre.è stato presentato in occasione dell’ultima edizione del Toronto International Film Festival (trovate qui i vincitori), ottenendo tra l’altro una serie di recensioni assolutamente positive.e le note di produzione Il film è stato diretto da Scott Beck e Bryan Woods, già autori del capolavoro “A Quiet Place” di John Krasinski.