Henri del Lussemburgo, inizia il processo con cui abdicherà in favore del figlio Guillaume (Di martedì 8 ottobre 2024) Il sessantanovenne, nel corso di una elaborata cerimonia, nominerà il primogenito «tenente rappresentante del Granduca». Una mossa che precede il passaggio di consegna, ovvero l'abdicazione vera e propria

