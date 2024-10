Lanazione.it - Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo al Mumec

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – Aldei Mezzi di Comunicazione, anche quest'anno torna laal- FAMU 2024. Domenica 13 Ottobre 2024: apertura straordinaria delcon orario 10:00-13:00 ed ingresso a prezzo ridotto per tutti a 3,00€. Magia del cinema, scopertetecnologie pre internet e cellulare, storie di grandi personaggi e grandi inventori tutto questo, assieme alla mostra "Il Mondo in Tasca" e un laboratorio per grandi e piccoli esploratori che potranno divertirsi costruendo e proiettando grandi ombre! Vi aspettiamo Domenica aldei Mezzi di Comunicazione nel Palazzo Comunale di Arezzo in Via Ricasoli 22. Quale miglior occasione per scoprire il favoloso mondo dei musei se non con FAMU2024?!