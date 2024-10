Giallo Michael Schumacher: L’Annuncio Sconvolgente Del Neurochirurgo! (Di martedì 8 ottobre 2024) Un Neurochirurgo parla delle condizioni di salute di Michael Schumacher. Ecco che cosa ha detto! Le voci sul presunto ritorno di Michael Schumacher in pubblico, in occasione del matrimonio della figlia Gina, hanno acceso le speranze dei fan, ma un’importante smentita ha smorzato l’entusiasmo. Secondo quanto riportato dalla Bild, i cellulari degli invitati sono stati sequestrati durante l’evento, alimentando l’idea che il campione potesse essere presente. Tuttavia, il Neurochirurgo Jussi Posti ha rilasciato dichiarazioni che mettono in dubbio questa possibilità, a causa delle gravi condizioni di salute di Schumacher. Posti, uno specialista in lesioni cerebrali traumatiche, ha spiegato che è molto improbabile che Schumacher sia in grado di viaggiare o partecipare a eventi simili. Gossipnews.tv - Giallo Michael Schumacher: L’Annuncio Sconvolgente Del Neurochirurgo! Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di martedì 8 ottobre 2024) Unparla delle condizioni di salute di. Ecco che cosa ha detto! Le voci sul presunto ritorno diin pubblico, in occasione del matrimonio della figlia Gina, hanno acceso le speranze dei fan, ma un’importante smentita ha smorzato l’entusiasmo. Secondo quanto riportato dalla Bild, i cellulari degli invitati sono stati sequestrati durante l’evento, alimentando l’idea che il campione potesse essere presente. Tuttavia, ilJussi Posti ha rilasciato dichiarazioni che mettono in dubbio questa possibilità, a causa delle gravi condizioni di salute di. Posti, uno specialista in lesioni cerebrali traumatiche, ha spiegato che è molto improbabile chesia in grado di viaggiare o partecipare a eventi simili.

