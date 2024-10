FOTO – Inter, votato il giocatore del mese Pirelli di settembre! (Di martedì 8 ottobre 2024) Con settembre ormai alle spalle, il suo impatto sulla stagione nerazzurra sembra destinato a crescere ulteriormente. Federico Dimarco ha vissuto un settembre molto positivo, culminato con il riconoscimento di “Miglior giocatore del mese Pirelli” votato dai tifosi dell’Inter. IL MIGLIORE – Federico Dimarco è stato votato come miglior giocatore del mese di settembre “Pirelli” dai tifosi dell’Inter. Le sue prestazioni sono state decisamente incisive, confermandolo come uno dei difensori più decisivi nei cinque maggiori campionati europei. Durante il mese, Dimarco ha contribuito con gol e assist importanti, mostrando tutto il suo potenziale offensivo pur giocando come terzino sinistro. Inter-news.it - FOTO – Inter, votato il giocatore del mese Pirelli di settembre! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Conormai alle spalle, il suo impatto sulla stagione nerazzurra sembra destinato a crescere ulteriormente. Federico Dimarco ha vissuto unmolto positivo, culminato con il riconoscimento di “Migliordeldai tifosi dell’. IL MIGLIORE – Federico Dimarco è statocome migliordeldi” dai tifosi dell’. Le sue prestazioni sono state decisamente incisive, confermandolo come uno dei difensori più decisivi nei cinque maggiori campionati europei. Durante il, Dimarco ha contribuito con gol e assist importanti, mostrando tutto il suo potenziale offensivo pur giocando come terzino sinistro.

