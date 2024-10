Cityrumors.it - Esplode il telefonino, sterminata un’intera famiglia

(Di martedì 8 ottobre 2024) Una vicenda pazzesca e fuori da ogni logica, ma a confermare tutto sono le stesse forze dell’ordine che non si capacitano di cosa è avvenuto Una tragedia che lascia a bocca aperta, una notizia che spiazza. E colpisce per la drammaticità di quello che è avvenuto, ma soprattutto la causa che ha provocato questa situazione così allucinante e incredibile, visto che a pagarne il prezzo è stata unaintera. Uncellullare è esploso e andando a fuoco ha ucciso unaintera (Screenshot Cityrumors.it)Quanto è successo in Spagna è difficile da raccontare e ripotare, soprattutto per l’unicità dell’informazione, del dramma che ne è venuto fuori.