Elon Musk: “Inutile uccidere Kamala Harris, è un pupazzo” (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Sarebbe Inutile uccidere Kamala Harris". Firmato, Elon Musk. Il boss di X, schierato apertamente dalla parte di Donald Trump in vista delle elezioni del 5 novembre, si esprime così nei confronti della vicepresidente, candidata democratica per la Casa Bianca. Nelle scorse settimane, Musk ha pubblicato un post evidenziando che nessuno ha provato ad Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Sarebbe". Firmato,. Il boss di X, schierato apertamente dalla parte di Donald Trump in vista delle elezioni del 5 novembre, si esprime così nei confronti della vicepresidente, candidata democratica per la Casa Bianca. Nelle scorse settimane,ha pubblicato un post evidenziando che nessuno ha provato ad

