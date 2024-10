Velvetmag.it - Difficoltà a concentrarsi e frequenti mal di testa, sono sintomo di una patologia grave: sottovalutarli è un grosso errore

(Di martedì 8 ottobre 2024) La concentrazione di questi tempi è sempre più difficile. Siamo costantemente bombardati da distrazioni che ci arrivano dal telefono, con i social, i podcast, i video. Per non parlare che in televisione a qualsiasi ora della giornata abbiamo a disposizione una vasta scelta in una lista infinita di film e programmi di intrattenimento. Il mal difrequente e la mancanza di concentrazione posessere il segnale di una– www.velvetmag.itEppure, cimomenti in cui c’è la necessità di staccare la spina e dedicarsi con attenzione a qualcosa, che sia lo studio, un lavoro difficile. Tuttavia quando la mancanza di concentrazione non dipende da ciò che ci sta intorno ed è accompagnata damal di, sarebbe meglio approfondire. Il mal diè unfastidioso che accomuna milioni di persone ma che non sempre dipende dallo stesso motivo.