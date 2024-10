Diablo IV: Vessel of Hatred vi farà ritornare a Sanctuarium (Di martedì 8 ottobre 2024) Da oggi, 8 ottobre, è disponibile Diablo IV: Vessel of Hatred, la prima espansione del titolo Blizzard che ha portato una nuova formula di gioco nel mondo hack’n’slash di Sanctuarium. Disponibile per console e PC, questa nuova espansione promette ore di divertimento grazie a un gameplay migliorato e un endgame rivoluzionato. Inoltre, come da consuetudine, una nuova classe approda nel mondo di Diablo: lo Spiritista. Oltre alle già citate novità, faranno il loro ritorno i mercenari, abili alleati che ci accompagneranno nelle nostre avventure attraverso la giungla di Nahantu. Siete pronti a esplorare questo territorio e a ergervi contro il signore dell’Odio? L'articolo Diablo IV: Vessel of Hatred vi farà ritornare a Sanctuarium proviene da NerdPool. Nerdpool.it - Diablo IV: Vessel of Hatred vi farà ritornare a Sanctuarium Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Da oggi, 8 ottobre, è disponibileIV:of, la prima espansione del titolo Blizzard che ha portato una nuova formula di gioco nel mondo hack’n’slash di. Disponibile per console e PC, questa nuova espansione promette ore di divertimento grazie a un gameplay migliorato e un endgame rivoluzionato. Inoltre, come da consuetudine, una nuova classe approda nel mondo di: lo Spiritista. Oltre alle già citate novità, faranno il loro ritorno i mercenari, abili alleati che ci accompagneranno nelle nostre avventure attraverso la giungla di Nahantu. Siete pronti a esplorare questo territorio e a ergervi contro il signore dell’Odio? L'articoloIV:ofviproviene da NerdPool.

Un trailer Live Action per Diablo IV : Vessel of Hatred - Non solo la canzone è un grande classico e una perfetta rappresentazione di cosa sta passando Neyrelle in Vessel of Hatred, ma è anche una canzone nella quale si riconoscono in molti. Ieri è stato pubblicato il filmato in live action, che vi proponiamo di seguito, di Diablo IV: Vessel of Hatred, ... (Nerdpool.it)

Domani verranno svelati i segreti di Diablo IV : Vessel of Hatred - Nuove ricompense ti aspettano! Dopo aver effettuato l’accesso a Diablo IV, riscatta tre nuovi oggetti dal negozio di gioco per festeggiare il lancio di Vessel of Hatred. Per iniziare direttamente la campagna di Vessel of Hatred, usare l’opzione “Salta campagna” durante la creazione di un ... (Nerdpool.it)

Diablo IV si prepara a testare le novità in vista di Vessel of Hatred - Questo significa che si possono ottenere 10 punti abilità aggiuntivi, per permettere l’esplorazione di nuove opzioni di personalizzazione del personaggio. Ognuna di queste abilità rivela una nuova direzione verso cui portare la tua configurazione di classe. Le Rune del Rituale specificano le azioni ... (Nerdpool.it)