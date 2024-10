Iltempo.it - Di Maio riappare e pensa già al gran ritorno in politica: vuole riprendersi il M5S?

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tra i due litiganti, il terzo gode. Nella crisi delpuò tornare di moda l'uomo che (forse) non ti aspetti. A volte ritornano, si direbbe in questi casi, ma mai come nelle ultime ore Luigi Disi riavvicina ai pentastellati. Era presente anche ieri, infatti, per la commemorazione alla Sinagoga di Roma della strage del 7 ottobre. La faida tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo apre una voragine nel partito che l'ex ministro degli Esteri potrebbe sfruttare. Il suo mandato come inviato speciale dell'Ue nel Golfo Persico scade a febbraio prossimo, una concomitanza che aumenta le voci attorno ad un clamoroso. Di, peraltro, non chiude affatto la porta a una seconda vita nei palazzi che contano, alimentando così le tesi che lo rivorrebbero in prima linea. «Laè qualcosa che crea dipendenza.