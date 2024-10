Corteo pro Palestina a Roma, operatore tv ferito alla testa da una bottiglia (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancora un Corteo a Roma per la Palestina. Un operatore tv è stato ferito alla testa da una bottiglia che un manifestante dei collettivi gli ha tirato all'interno della stazione della metropolitana Eur Fermi. I manifestanti – dopo aver raggiunto Largo Pella, poco lontano dal palazzo della Nuvola dove è in corso l'evento Corteo pro Palestina a Roma, operatore tv ferito alla testa da una bottiglia L'Identità. Lidentita.it - Corteo pro Palestina a Roma, operatore tv ferito alla testa da una bottiglia Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancora unper la. Untv è statoda unache un manifestante dei collettivi gli ha tirato all'interno della stazione della metropolitana Eur Fermi. I manifestanti – dopo aver raggiunto Largo Pella, poco lontano dal palazzo della Nuvola dove è in corso l'eventoprotvda unaL'Identità.

