Chi sono John Hopfield e Geoffrey Hinton, premio Nobel per la Fisica 2024 (Di martedì 8 ottobre 2024) Il premio Nobel per la Fisica 2024 è andato a John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton. L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnarlo «per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali». I due vincitori hanno infatti utilizzato gli strumenti della Fisica per sviluppare metodi che hanno posto le basi sul potente apprendimento automatico odierno. Gettando così le basi per il machine learning e l’IA. Nel dettaglio, Hopfield ha creato una memoria associativa in grado di archiviare e ricostruire immagini e altri tipi di pattern nei dati. D’altro canto, Hinton ha inventato un metodo capace di trovare autonomamente proprietà nei dati ed eseguire attività come l’identificazione di elementi specifici nelle immagini. Lettera43.it - Chi sono John Hopfield e Geoffrey Hinton, premio Nobel per la Fisica 2024 Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilper laè andato aJ.E.. L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnarlo «per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali». I due vincitori hanno infatti utilizzato gli strumenti dellaper sviluppare metodi che hanno posto le basi sul potente apprendimento automatico odierno. Gettando così le basi per il machine learning e l’IA. Nel dettaglio,ha creato una memoria associativa in grado di archiviare e ricostruire immagini e altri tipi di pattern nei dati. D’altro canto,ha inventato un metodo capace di trovare autonomamente proprietà nei dati ed eseguire attività come l’identificazione di elementi specifici nelle immagini.

Premio Nobel 2024 per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton: l'importanza delle reti neurali e dell'IA - Contributo alle reti neurali e all'IA, John Hopfield e Geoffrey Hinton sono stati insigniti del premio Nobel per la Fisica 2024: le motivazioni ... (notizie.virgilio.it)

Nobel Prize in physics awarded to 2 scientists for discoveries that enable machine learning - John Hopfield and Geoffrey Hinton have been awarded the Nobel Prize in physics for discoveries and inventions that formed the building blocks of machine learning. (pressdemocrat.com)

Hopfield and Hinton win 2024 Nobel Prize in Physics - Scientists John Hopfield and Geoffrey Hinton won the 2024 Nobel Prize in Physics for discoveries and inventions that enable machine learning within artificial neural networks, the award-giving body ... (aol.com)