Chi è Lucia Goracci, la giornalista aggredita in Libano con la troupe del Tg3 (Di martedì 8 ottobre 2024) Lucia Goracci è la giornalista che è stata aggredita, insieme ad una troupe del Tg3, in Libano nella giornata di martedì 8 ottobre. Da anni inviata per la Rai, tra Stati Uniti e Medio Oriente, la sua carriera è stata particolarmente intensa e ricca di riconoscimenti.

Lucia Goracci - chi è la giornalista del Tg3 aggredita in Libano insieme a Marco Nicois - La troupe del Tg3 in Libano è stata aggredita questa mattina mentre documentava la situazione al confine con Israele. A quel punto l'autista è sceso per tentare di risolvere la situazione, ma si è accasciato e ha perso i sensi. Nel 2015 ha svolto l'attività di reporter in territorio siriano e ...

Troupe Tg3 aggredita in Libano - l'autista muore d'infarto. La giornalista Goracci : "Nessuno ci ha aiutato" - Una troupe del Tg3 è stata aggredita vicino a Sidone, in Libano, e l'autista è morto dopo aver avuto un infarto. Il racconto della giornalista Lucia Goracci: "Non abbiamo parole per descriverne la profondità umana e la grande dolcezza".