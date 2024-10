Ilveggente.it - Berrettini, passo falso letale: il piano è fallito

(Di martedì 8 ottobre 2024) Matteonon aveva calcolato i “rischi” derivanti dal suoapparentemente perfetto: che scivolone. Per poco non ci è preso un coccolone quando, in concomitanza con il secondo turno dell’Atp di Tokyo, Matteosi è ritirato per via di un non meglio precisato problema agli addominali. Per fortuna abbiamo scoperto, poi, che si era trattato solo ed esclusivamente di unallarme, tanto è vero che, qualche giorno dopo, è tornato in campo come se nulla di tutto ciò fosse mai successo. Scivolone social per Matteo(AnsaFoto) – Ilveggente.itSe l’è vista brutta, però, il campione romano, che aveva lasciato il campo visibilmente preoccupato. Terrorizzato, giustamente, all’idea di doversi assentare per l’ennesima volta, proprio nel momento in cui sta cercando di risalire la china e di riguadagnare terreno.