ATP Shanghai, Bolelli e Vavassori sopravvivono a Zhang e Machac, i due azzurri al secondo turno (Di martedì 8 ottobre 2024) Debutto vincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel Masters1000 di Shanghai. I due azzurri, numeri 4 del tabellone di doppio, sopravvivono all’insidiosa coppia composta da Tomas Machac e Zhang Zhizhen imponendosi per 7-6 6-7 10-7 in quasi due ore; un ottimo riscaldamento con due ottimi colpitori, ora la coppia di casa composta da Aoran Wang e Yi Zhou, due wild card. Sono gli azzurri i primi a trovarsi di fronte ad una situazione critica. Simone ed Andrea devono salvare tre palle break tra terzo e settimo gioco, riuscendo nell’intento; dopo aver fatto passare la tempesta provano il colpaccio nel finale. Tra decimo e dodicesimo gioco ci sono sei palle break che equivalgono a set point, ma prima Zhang e poi Machac servono bene sotto pressione. Oasport.it - ATP Shanghai, Bolelli e Vavassori sopravvivono a Zhang e Machac, i due azzurri al secondo turno Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Debutto vincente per Simonee Andreanel Masters1000 di. I due, numeri 4 del tabellone di doppio,all’insidiosa coppia composta da TomasZhizhen imponendosi per 7-6 6-7 10-7 in quasi due ore; un ottimo riscaldamento con due ottimi colpitori, ora la coppia di casa composta da Aoran Wang e Yi Zhou, due wild card. Sono glii primi a trovarsi di fronte ad una situazione critica. Simone ed Andrea devono salvare tre palle break tra terzo e settimo gioco, riuscendo nell’intento; dopo aver fatto passare la tempesta provano il colpaccio nel finale. Tra decimo e dodicesimo gioco ci sono sei palle break che equivalgono a set point, ma primae poiservono bene sotto pressione.

ATP Shanghai 2024 - Simone Bolelli e Andrea Vavassori costretti a un altro posticipo per la pioggia - Da questo punto di vista il meteo non è stato amico e quindi c’è stata la cancellazione di tutte le sfide previste sui campi sprovvisti di copertura e il posticipo alla giornata di domani. . Il doppio nostrano, vincitore a Pechino, era atteso alla sfida del primo turno contro la coppia formata dal ... (Oasport.it)

Berrettini - Musetti e Cobolli : cancellati i match dei tre italiani a Shanghai. Non giocano neppure Bolelli/Vavassori - 00 italiane. 00 italiane. AGGIORNAMENTO ORE 11. 11 Il nuovo aggiornamento degli organizzatori dà come possibile orario d’inizio le ore 12. 10 Tutti i match sui campi non coperti sono stati cancellati anche quest’oggi. Sono stati inoltre cancellati tutti i doppi, dunque oggi non giocheranno ... (Oasport.it)

Berrettini - Musetti e Cobolli : cancellati i match degli italiani a Shanghai. Non giocano neppure Bolelli/Vavassori - Anche oggi la giornata dello Shanghai Masters 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, si preannuncia molto complicata: come già accaduto ieri, il meteo è inclemente e rischia di provocare altri pesanti ritardi nel programma della manifestazione. 30 italiane come possibile orario ... (Oasport.it)