Aperta la XVI Edizione del Social Film Festival ArTelesia

(Di martedì 8 ottobre 2024)– XVI: Primo Giorno del Back To School Benevento, 7 ottobre 2024 Dopo il fine settimana di proiezioni, si è aperto oggi, presso il Teatro Comunale “V. Emmanuele”, il primo giorno del “Back To School” nell’ambito del Benevento. La sezione “Back to School – SFF” è dedicata alla formazione cinematografica, con matinées riservate agli studenti e ai docenti. Protagonisti della giornata, gli istituti scolastici del territorio che, con grande partecipazione, hanno preso parte alle attività del, con le prime votazioni per i cortometraggi in concorso della Sezione School and University. Tra le scuole coinvolte: Liceo Classico Luigi Sodo di Cerreto, Istituto Industriale Lucarelli, Istituto Alberghiero Le Streghe, Istituto Galilei Vetrone.