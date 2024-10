Aereo Boeing 787 diretto da Mombasa a Roma perde contatti radio: due F35 decollano d’urgenza (Di martedì 8 ottobre 2024) Due F35 sono decollati d'urgenza su ordine della Nato per rintracciare un Aereo di linea Boeing 787 partito da Mombasa e diretto a Roma di cui si erano persi i contatti. Fanpage.it - Aereo Boeing 787 diretto da Mombasa a Roma perde contatti radio: due F35 decollano d’urgenza Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Due F35 sono decollati d'urgenza su ordine della Nato per rintracciare undi linea787 partito dadi cui si erano persi i

Aereo di linea Boeing 787 perde i contatti radio : da Amendola si alzano in volo due F35 - Nel primo pomeriggio di oggi 7 ottobre due velivoli caccia F-35A del 32° Stormo di Amendola si sono alzati in volo per intercettare un aereo di linea Boeing 787, decollato dall'aeroporto internazionale di Mombasa in Kenya e diretto a Roma-Fiumicino, che durante il sorvolo dello spazio aereo... (Foggiatoday.it)

Calcoli sbagliati per il peso dell'aereo : così il Boeing ha subito un tail strike a Malpensa - Il calcolo sottostimato del peso del volo Latam in decollo da Malpensa lo scorso luglio ha causato un errore di 30 nodi nella valutatazione della velocità di decollo, causando il tail strike. (Ilgiornale.it)