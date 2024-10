Valsa travolgente muro impenetrabile Ottima la prima stagionale al Palapanini

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ci sono partite in cui ci vogliono coraggio e incoscienza, partite in cui invece c’è bisogno di ordine e concretezza. Modena capisce presto che contro Grottazzolina serve il secondo spartito e sorretta da un De Cecco ispirato e da un Buchegger chirurgico porta a casa senza soffrire più di tanto i tre punti che voleva,di infilarsi nel tunnel che da Perugia conduce a Trento. Una prestazione di fine ragioneria quella dei gialloblù, che sbagliano poco, difendono con estrema concentrazione, attaccano per tutta la partita con percentuali altissime, anche aiutati da una battuta avversaria molto poco pungente e da una difesa marchigiana quasi sempre fuori posizione. Nota positiva per il, decisivo nel terzo set, efficace per tutto il match.