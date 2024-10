“Una serie di violazioni nel cantiere”. Morte di Marco Ricci, tre indagati (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sansepolcro (Arezzo), 7 ottobre 2024 – Sono tre gli indagati per la Morte di Marco Ricci, l'operaio romano di 39 anni precipitato giovedì da oltre 10 metri nel cantiere della ludoteca del Parco del Ponte, vicino al viadotto San Giorgio a Genova. Si tratta dei titolari dell'impresa appaltante e della ditta in subappalto e del coordinatore della sicurezza. È inoltre emerso che la ditta per cui lavorava Ricci non aveva ancora fatto la UniLav, la comunicazione di distacco. Comunicazione che è stata fatta dopo l'infortunio mortale e con l'arrivo degli ispettori della Asl3. L'iscrizione nel registro degli indagati, disposta dal pm Giuseppe Longo e dall'aggiunto Francesco Pinto che coordina il gruppo Salute e Lavoro, è stata fatta per consentire ai tre di potere nominare i propri consulenti per l'autopsia disposta oggi. L'esame verrà eseguito dal medico legale Camilla Tettamanti. Lanazione.it - “Una serie di violazioni nel cantiere”. Morte di Marco Ricci, tre indagati Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sansepolcro (Arezzo), 7 ottobre 2024 – Sono tre gliper ladi, l'operaio romano di 39 anni precipitato giovedì da oltre 10 metri neldella ludoteca del Parco del Ponte, vicino al viadotto San Giorgio a Genova. Si tratta dei titolari dell'impresa appaltante e della ditta in subappalto e del coordinatore della sicurezza. È inoltre emerso che la ditta per cui lavoravanon aveva ancora fatto la UniLav, la comunicazione di distacco. Comunicazione che è stata fatta dopo l'infortunio mortale e con l'arrivo degli ispettori della Asl3. L'iscrizione nel registro degli, disposta dal pm Giuseppe Longo e dall'aggiunto Francesco Pinto che coordina il gruppo Salute e Lavoro, è stata fatta per consentire ai tre di potere nominare i propri consulenti per l'autopsia disposta oggi. L'esame verrà eseguito dal medico legale Camilla Tettamanti.

