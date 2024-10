Troppa Virtus per l’Estra Pistoia A Bologna s’impone la più forte

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)SEGAFREDO BO 84 ESTRA68Cordinier 16, Belinelli 12, Pajola 5, Visconti, Shengelia 8, Hackett 3, Grazulis 2, Morgan 9, Diouf 5, Zizic 8, Akele 4, Tucker 12. All. BanchiBenetti, Christon 6, Della Rosa 1, Anumba 2, Childs 6, Rowan 11, Forrest 16, Saccaggi 2, Silins 15, Brajkovic 9, Boglio, Cemmi ne. All. Calabria ARBITRI Lo Guzzo, Dori, Lucotti NOTE Parziali: 32-19; 51-39; 68-49. tiri da due20/43,21/50. Tiri da tre8/24,4/17. Tiri liberi20/27,14/22. Rimbalzi48,40.E’ andata come doveva andare ovvero ha vinto la squadra più, laperò si è dimostrata una squadra orgogliosa, che non molla pur dovendo ancora risolvere mille problemi. Primo tempo decisamente in salita per, che lascia fuori Paschall nella rotazione degli stranieri.