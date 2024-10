Toto Wolff spiega l’ingaggio di Kimi Antonelli: “C’è un motivo preciso per cui sarà con noi” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una strategia precisa. L’avvento di Kimi Antonelli in Mercedes dall’anno venturo è una bella notizia per l’automobilismo italiano, che avrà nel 2025 un rappresentante giovane e di talento al volante di una delle macchine più ambite del Circus della F1. Tuttavia, l’ingaggio del racing driver di Bologna, al posto di Lewis Hamilton che andrà in Ferrari, ha fatto storcere il naso ad alcuni degli addetti ai lavori. L’idea che Antonelli, dopo un solo anno di F2, approdi così velocemente nella massima categoria dell’automobilismo non convince. Eddie Jordan e altri fanno parte della corrente di pensiero che, prima di competere in F1, sia necessario un percorso graduale. Un processo non seguito da Kimi e ciò potrebbe avere delle conseguenze nella sua crescita. Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una strategia precisa. L’avvento diin Mercedes dall’anno venturo è una bella notizia per l’automobilismo italiano, che avrà nel 2025 un rappresentante giovane e di talento al volante di una delle macchine più ambite del Circus della F1. Tuttavia,del racing driver di Bologna, al posto di Lewis Hamilton che andrà in Ferrari, ha fatto storcere il naso ad alcuni degli addetti ai lavori. L’idea che, dopo un solo anno di F2, approdi così velocemente nella massima categoria dell’automobilismo non convince. Eddie Jordan e altri fanno parte della corrente di pensiero che, prima di competere in F1, sia necessario un percorso graduale. Un processo non seguito dae ciò potrebbe avere delle conseguenze nella sua crescita.

Oasport.it - Toto Wolff spiega l’ingaggio di Kimi Antonelli: “C’è un motivo preciso per cui sarà con noi”

