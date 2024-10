Tajani | Lo Ius Italiae è una proposta seria

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

MARINO (ROMA) – "Lo Iuse' unaperche' noi vogliamo che i giovani stranieri che vengono in Italia imparino l'italiano e che si formino come cittadini italiani. Al termine di dieci anni di scuola, superati con profitto, possono chiedere di diventare cittadini italiani, ma nello stesso tempo vogliamo piu' severita' per chi all'estero chiede la cittadinanza per diritto di sangue. Troppi imbrogli, troppe cittadinanze regalate senza averne il diritto". E' quanto ha dichiarato il ministro degli Affari Esteri, Antonio(foto), a Marino per la sagra dell'uva.