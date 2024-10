Soffro perché a quasi 70 anni quando incontro qualche mio collega giovane non ricambiano il mio saluto | Luca Barbareschi commosso a Domenica In

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)a “In“, condotto da Mara Venier, ha raccontato della sua esperienza a “Ballando con le stelle” e di come, inmodo, qualcosa è cambiato. Ad un certo punto l’attore e regista si è: “Non è emozione quella che vedete è che a un certo punto uno si accetta per quello che è. Io ho passato una vita a sfidare me stesso, a cercare di essere sempre il migliore e di dimostrare qualcosa a qualcuno. Adesso, sono in un periodo della mia vita in cui sento che non devo più dimostrare niente a nessuno, voglio solo essere me stesso e divertirmi”. Altre lacrime di gioia per una clip in cui si mostravano i suoi figli: “I più piccoli sono molto affettuosi con me, quelli grandi un po’ meno, ma forse è anche colpa miali ho avuti non avevo molto tempo per loro, dovevo dar loro da ‘mangiare’, lavorareIo mi mantengo da solo daho 18“.