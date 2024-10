Settimana segnata da perturbazioni al Centro-Nord, clima più caldo al Sud (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma - Nuvolosità e piogge in aumento su gran parte del Nord e del Centro, mentre il Sud godrà di temperature miti e sole prevalente. Lunedì 7 ottobre, inizio Settimana con nubi in aumento su gran parte del Nord Italia e sulla Toscana, accompagnate da qualche pioggia isolata. La situazione tenderà a peggiorare martedì 8 ottobre, con l’arrivo di forti temporali soprattutto al Centro-Nord, mentre al Sud il clima rimarrà mite. Mercoledì 9 ottobre, una nuova perturbazione interesserà il Nord con altre piogge nel pomeriggio, mentre il Centro-Sud vedrà condizioni più variabili. Lunedì 7 ottobre Nord: La nuvolosità aumenterà ulteriormente, con piogge già dalla tarda mattinata sul settore Nord-Ovest, che si estenderanno gradualmente al resto del Nord entro sera. Le temperature rimarranno stabili, con massime comprese tra 15°C e 19°C. Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma - Nuvolosità e piogge in aumento su gran parte dele del, mentre il Sud godrà di temperature miti e sole prevalente. Lunedì 7 ottobre, iniziocon nubi in aumento su gran parte delItalia e sulla Toscana, accompagnate da qualche pioggia isolata. La situazione tenderà a peggiorare martedì 8 ottobre, con l’arrivo di forti temporali soprattutto al, mentre al Sud ilrimarrà mite. Mercoledì 9 ottobre, una nuova perturbazione interesserà ilcon altre piogge nel pomeriggio, mentre il-Sud vedrà condizioni più variabili. Lunedì 7 ottobre: La nuvolosità aumenterà ulteriormente, con piogge già dalla tarda mattinata sul settore-Ovest, che si estenderanno gradualmente al resto delentro sera. Le temperature rimarranno stabili, con massime comprese tra 15°C e 19°C.

