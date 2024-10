Scomparso da casa, ritrovato dopo un giorno di ricerche a Sorano (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sorano (Grosseto), 7 ottobre 2024 – E’ stato ritrovato dopo un giorno di ricerche l’uomo del quale si erano perse le tracce a Sorano nella giornata di domenica. ricerche che erano iniziate nel tardo pomeriggio di domenica dopo l’allarme lanciato per la mancanza di notizie dell’uomo, uscito di casa e poi sparito nel nulla. I vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello, l’unità di comando locale della sede centrale di Grosseto e il funzionario tecnico di servizio hanno concentrato le ricerche nella zona boscata alla periferia sud ovest di Sorano. Intorno alle 13 un volontario della protezione civile lo ha rintracciato e l’uomo è stato affidato al 118. Lanazione.it - Scomparso da casa, ritrovato dopo un giorno di ricerche a Sorano Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)(Grosseto), 7 ottobre 2024 – E’ statoundil’uomo del quale si erano perse le tracce anella giornata di domenica.che erano iniziate nel tardo pomeriggio di domenical’allarme lanciato per la mancanza di notizie dell’uomo, uscito die poi sparito nel nulla. I vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello, l’unità di comando locale della sede centrale di Grosseto e il funzionario tecnico di servizio hanno concentrato lenella zona boscata alla periferia sud ovest di. Intorno alle 13 un volontario della protezione civile lo ha rintracciato e l’uomo è stato affidato al 118.

