San Donato pari d’oro Stop alla capolista Livorno

(Di lunedì 7 ottobre 2024) SANTAVARNELLE 00 SANTAVARNELLE (3-4-3): Leoni; Croce (57’ Bonechi), Gistri, Bruni; Dema (45’ Seghi), Falconi, Borgatello, Carcani (68’ Carcani); Senesi (59’ Cecchi), Doradiotto (70’ Manfredi), Sylla. All.: Bonucelli(4-3-3): Tani; D’Ancona (62’ Arcuri), Brenna, Risaliti, Calvosa (55’ Parente); Capparella, Hamlili (82’ Frati), Bellini; Dionisi (73’ Malva), Russo (73’ Regoli), Rossetti. All. Indiani Arbitro: Cortese di Bologna Note: espulsi Di Bonito (92’ dpanchina). TAVARNELLE – Occasioni da gol, grinta e determinazione hanno caratterizzato il SanTavarnelle visto ieri al Pianigiani dove ha imposto il0-0dell’ex mister Indiani e di altri giocatori come Brenna, Russo e Regoli.