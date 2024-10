(Di lunedì 7 ottobre 2024) Mosca, 7 ott. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimiroggi 72, la 21ma volta cheil suoricoprendo la più alta carica dello Stato. Come negliprecedenti, scrive la Tass, il capo dello Statoil suoal. Di norma,inizia a ricevere congratulazioni dai leader stranieri sotto forma di telegrammi e telefonate al mattino. Nella prima metà della giornata sono programmati diversi incontri diprivati. In serata,incontrerà i capi di Stato della Csi, che si riuniranno a Mosca in vista del vertice di domani.non parla mai pubblicamente del suo- sottolinea l'agenzia russa - e cerca di evitare di attirare inutilmente l'attenzione sull'argomento. "È il mio, non è una festa nazionale. Mi sembra immodesto esagerare l'importanza di questo evento", ha spiegato il capo dello Stato. (Liberoquotidiano.it)