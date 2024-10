Ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? Lei ha lasciato il fidanzato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Personaggi tv. Briatore e Gregoraci: “È tornato l’amore”, lei ha lasciato il fidanzato. Tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sarebbe tornato l’amore. I due, che si erano innamorati nel 2006 e sposati nel 2008, si sono separati nonostante la nascita del loro unico figlio, Nathan Falco, che oggi ha 14 anni. Ora, fa sapere il settimanale Di Più, si mormora che ci sia un riavvicinamento tra l’imprenditore e la showgirl di origini calabresi. Tvzap.it - Ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? Lei ha lasciato il fidanzato Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Personaggi tv.: “È tornato l’amore”, lei hail. Traedsarebbe tornato l’amore. I due, che si erano innamorati nel 2006 e sposati nel 2008, si sono separati nonostante la nascita del loro unico figlio, Nathan Falco, che oggi ha 14 anni. Ora, fa sapere il settimanale Di Più, si mormora che ci sia un riavvicinamento tra l’imprenditore e la showgirl di origini calabresi.

