Replica La Rosa della Vendetta in streaming, puntata del 6 ottobre 2024 | Video Mediaset (Di lunedì 7 ottobre 2024) Triplo appuntamento stasera, domenica 6 ottobre 2024, con la soap turca La Rosa della Vendetta. Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 26, 27 e 28 trasmessi da Canale 5 in Replica streaming. Gulendam, dopo aver scoperto la relazione tra Mert e Deva, si confronta con il marito. Sebbene all'inizio sia furiosa e voglia ucciderlo, Mert riesce ad attribuire ogni colpa a Deva. Gulcemal porta Deva al lago, la invita a salire su una barca e, una volta arrivati al centro del lago, le chiede di sposarlo. Deva accetterà ? Ibrahim è affranto per la decisione di Deva di sposare Gulcemal, e telefona a Gara dicendole che se non impedirà il matrimonio rivelerà a Deva che è sua madre.

La rosa della Vendetta, trama della tredicesima puntata in onda il 13 ottobre su Canale 5 - La rosa della Vendetta tredicesima puntata, in onda il 13 ottobre su Canale 5 La rosa della Vendetta continua con la tredicesima puntata in onda domenica 13 ottobre 2024 in prima visione su Canale 5.(tvserial.it)

