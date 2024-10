Mesagne in lutto, pianista di calibro internazionale scompare a soli 36 anni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mesagne - È venuto a mancare nella giornata di ieri, domenica 6 ottobre, il talentuoso pianista Mesagnese Giuliano Graniti. Appena 36enne, era dottore in arti musicali presso l'Università di Cincinnati (College-conservatory of music) negli Stati Uniti.Una malattia rara lo ha colto a poche Brindisireport.it - Mesagne in lutto, pianista di calibro internazionale scompare a soli 36 anni Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)- È venuto a mancare nella giornata di ieri, domenica 6 ottobre, il talentuosose Giuliano Graniti. Appena 36enne, era dottore in arti musicali presso l'Università di Cincinnati (College-conservatory of music) negli Stati Uniti.Una malattia rara lo ha colto a poche

Mesagne in lutto - pianista dal calibro internazionale scompare a soli 36 anni - MESAGNE - È venuto a mancare nella giornata di ieri, domenica 6 ottobre, il talentuoso pianista mesagnese Giuliano Graniti. Appena 36enne, era dottore in arti musicali presso l'Università di Cincinnati (College-conservatory of music) negli Stati Uniti. Una malattia rara lo ha colto a poche... (Brindisireport.it)