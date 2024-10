Thesocialpost.it - Mammografi, Risonanze e Tac vecchi: “Esami alterati”. Ecco dove sono, allarme sanità in Italia

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ultima inchiesta di Milena Gabanelli sullain, nella sua Data Room del Corriere, è straordinaria, e molto importante per ogni cittadino. Glidiagnostici che effettuiamouguali dappertutto? A quanto pare no, e molto dipende proprio dai macchinari, che in molte parti del nostro Paeseobsoleti e quindi non in gradi di fare una rilevazione pienamente corretta. Leggi anche: Nobel per la Medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun: le loro scoperte sul microRNA. Cosa cambia Soprattutto nella diagnosi delle malattie più gravi, però, il livello di precisione del macchinario può fare la differenza.magnetiche, Tac, chiediamoci se funzionano nel modo corretto e quanti anni hanno.