"Lobster Coda", il secondo album di Kaktus Einarsson

Artista indie-pop islandese, Kaktus Einarsson è pronto a tornare con 'Lobster Coda', il secondo album in arrivo il 25 ottobre, un resoconto onesto del suo recupero da un improvviso disturbo neurologico funzionale (FND) che gli ha richiesto di imparare nuovamente come usare le sue funzioni motorie, svolgendo allo stesso tempo i suoi doveri di neo padre. L'album, una collezione di lussureggianti forme elettroniche piene di vita, contiene i feat di School of X, Nanna e Damon Albarn. Nel complesso, 'Lobster Coda' incorpora un'atmosfera synth-pop sognante, scintillante e malinconica, creata attraverso strati di chiavi atmosferiche, percussioni e bassi funk carichi di groove.

“Lobster Coda”, il secondo album di Kaktus Einarsson - Artista indie-pop islandese, Kaktus Einarsson è pronto a tornare con 'Lobster Coda', il secondo album in arrivo il 25 ottobre, un resoconto onesto del suo ... (lopinionista.it)

