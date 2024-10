Lavoro in nero, 3 esercenti sanzionati a Cernobbio, Turate e Rovellasca: sospese le attività (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lavoro in nero: tre esercenti sanzionati nel Comasco, sospese le attivitàOtto lavoratori impiegati senza contratto regolare. Elevate anche sanzioni per irregolarità nei registratori di cassa e mancato pagamento del canone Rai.Nel corso di un'operazione di contrasto alle violazioni in Quicomo.it - Lavoro in nero, 3 esercenti sanzionati a Cernobbio, Turate e Rovellasca: sospese le attività Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)in: trenel Comasco,leOtto lavoratori impiegati senza contratto regolare. Elevate anche sanzioni per irregolarità nei registratori di cassa e mancato pagamento del canone Rai.Nel corso di un'operazione di contrasto alle violazioni in

Diploma falso e lavoro nero : sigilli al parrucchiere recidivo - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Sigilli a un parrucchiere da parte della polizia locale e titolare denunciato. È finito nei guai e non potrà riaprire il suo negozio, a causa dell'assenza del direttore tecnico e la falsificazione del diploma di acconciatore, figura e... (Bolognatoday.it)

Controlli in pub - ristoranti e cantieri : sospese 5 attività per lavoro nero e altre violazioni - Cinque attività sospese "per lavoro nero", violazioni in materia di sicurezza in tutti e nove i cantieri sottoposti a verifica, maxi multe. E' il bilancio dell'operazione messa a segno dagli uomini dell'Ispettorato nazionale del lavoro nell’ultimo fine settimana tra Palermo e provincia. Le... (Palermotoday.it)

Lavoro nero : chiuso un locale nel Padovano - multe fino a 230mila euro - Sono stati identificati 5 lavoratori in nero e altri 14 lavoratori irregolari, assunti in forza di un contratto di lavoro ‘a chiamata’ senza la comunicazione di inizio della prestazione lavorativa obbligatoria per il datore di lavoro. Sarà l’ispettorato a decidere, poi, se adottare anche ... (Ilrestodelcarlino.it)