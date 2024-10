L'abbraccio della città a don Bortolo Uberti, nuovo prevosto di Lecco (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lecco ha abbracciato il nuovo prevosto don Bortolo Uberti, successore di monsignor Davide Milani alla guida della comunità pastorale di Lecco Centro.Nel pomeriggio di domenica don Bortolo, insieme ai sacerdoti, al Consiglio pastorale, alle autorità cittadine e del circondario, alle Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)ha abbracciato ildon, successore di monsignor Davide Milani alla guidacomunità pastorale diCentro.Nel pomeriggio di domenica don, insieme ai sacerdoti, al Consiglio pastorale, alle autorità cittadine e del circondario, alle

Leccotoday.it - L'abbraccio della città a don Bortolo Uberti, nuovo prevosto di Lecco

L'abbraccio della città a don bortolo Uberti, nuovo prevosto di lecco - Insediamento per il successore di monsignor Davide Milani alla guida della comunità pastorale. "Il terreno darà frutto se lavoreremo insieme" ... (leccotoday.it)

Si sente male prima della messa: grave corista 68enne - Si è sentito male poco prima dell'insediamento del nuovo prevosto monsignor bortolo Uberti e verserebbe in gravi condizioni. Allarme rosso alle 17.30 di domenica 6 ottobre all'interno della Basilica d ... (leccotoday.it)

lecco, corista della basilica di San Nicolò si accascia a terra prima della messa di insediamento del nuovo parroco - Grave malore per un uomo di 68 anni che stava provando gli inni in attesa della cerimonia per l’accoglienza di monsignor bortolo Uberti ... (ilgiorno.it)